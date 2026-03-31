بالفيديو | سقوط صواريخ إيرانية في بني براك وسط اضرار مادية جسيمة

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية ومشاهد مصورة بسقوط شظايا صاروخ عنقودي أُطلق من إيران في منطقة بني براك، ما أدى إلى احتراق عدد من السيارات وحدوث أضرار مادية واسعة في المكان.

وذكرت المعلومات أن حريقًا اندلع في عدد من المركبات نتيجة سقوط شظايا الصاروخ في بني براك، بالتزامن مع تسجيل أضرار مادية متفاوتة في المنطقة.

كما أشارت إلى أن شظايا الصاروخ الإيراني سقطت في عدة مناطق، بينها بتاح تكفا وبني براك، متسببة بأضرار إضافية في الممتلكات.

وبحسب المعطيات، فقد تناثرت شظايا الصاروخ العنقودي الإيراني في 10 مواقع مختلفة في وسط الأراضي المحتلة، في ظل استمرار تداعيات القصف.

في السياق ذاته، ارتفع عدد المصابين جراء القصف الإيراني الأخير على وسط الأراضي المحتلة إلى 9.

بالتوازي، أُطلقت دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، فيما دوّت انفجارات في مناطق الوسط ناجمة عن اعتراض صواريخ في الأجواء.

