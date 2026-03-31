حرس الثورة يعلن تنفيذ الموجة 88 من «الوعد الصادق» واستهداف مواقع وأهداف في المنطقة

أعلنت العلاقات العامة لـ حرس الثورة الإسلامية تنفيذ الموجة 88 من عملية «الوعد الصادق» تحت شعار «يا فاطمة الزهراء (ع)»، مؤكدة تنفيذ ضربات قالت إنها “مركّزة ودقيقة” ضد أهداف أمريكية وصهيونية في المنطقة.

وبحسب البيان، فقد تم استهداف سفينة حاويات تابعة للكيان الصهيوني في مياه الخليج بصواريخ باليستية، إلى جانب تنفيذ عمليات أخرى باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية استهدفت مواقع عسكرية في أكثر من منطقة.

وأشار البيان إلى استهداف تجمع لقوات المارينز الأمريكية في السواحل الإماراتية، بالإضافة إلى تدمير منظومات دفاعية ورادارات تابعة للقوات الأمريكية في البحرين والكويت، باستخدام طائرات مسيّرة هجومية.

وأكدت القوة البحرية أن مضيق هرمز “تحت سيطرة محكمة”، مشددة على جاهزيتها للرد على أي تحرك من قبل ما وصفته بـ“العدو”، مع استمرار العمليات العسكرية.

واختتم البيان بالإشارة إلى إهداء هذه العملية إلى أرواح الشهداء، مؤكداً الاستمرار على النهج الذي اتبعه القادة العسكريون السابقون في حرس الثورة.

المصدر: وكالة تسنيم