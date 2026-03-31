جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في معارك الامس في جنوب لبنان

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان انه “في الحادث الذي قتل فيه كل من النقيب الراحل نوعام مادموني، والرقيب الراحل بن كوهين، والرقيب الراحل مكسيم أنتيس، قتل جندي آخر تم إبلاغ عائلته، ولم يُعلن عن اسمه بعد، وسيتم نشره لاحقًا.”

واضاف ” كما أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة في الحادث، وأصيب جندي آخر وجندي احتياطي بجروح متوسطة”، لافتاً الى انه “تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم”.

واشار جيش العدو في بيانه الى ان “جميع القتلى هم من لواء الناحل ومن بينهم ضابط برتبة نقيب”.



هذا وفاد مصدر عسكري اسرائيلي ان “الفريق القتالي التابع لواء ناحال يعمل تحت قيادة الفرقة 162 في القطاع الغربي في هجوم من أجل السيطرة على العمليات في جنوب لبنان”.

واوضح المصدر ان أمس الاثنين، حوالي الساعة 6:30 مساءً، وقع اشتباك قصير المدى، وخلال المواجهة، تطور تبادل لإطلاق النار بين القوات ومقاتلي حزب الله، ردت القوات بإطلاق النار، أصيب جنود اسرائيليون أثناء المواجهة وفي نفس الوقت بدأت القوات في إجلاء الخسائر اليشرية في منصة هبوط مخصصة.

واشار المصدر الصهيوني انه وأثناء عمليات الإخلاء، أطلق مقاتلو حزب الله صاروخًا مضادًا للدبابات على القوات، دون وقوع إصابات أخر، وردت القوات بالنيران ونيران الدبابات والضربات الجوية، على حد زعمه.

المصدر: موقع المنار