تقرير مصور | المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الاسرائيلي عند الحدود وفي العمق

تواصل المقاومة الإسلامية ضرباتها الموجعة لتحركات جنود جيش العدو عند الحدود بالتزامن مع ضرب مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

واصدرت المقاومة الاسلامية منذ بعض الوقت بيانين اعلنت فيهما استهداف قوة من جيش العدو بصاروخ نوعي بعد رصدها في احد المنازل في بلدة عيناتا وتحقيق اصابات مؤكدة، وقد استقدم على اثر ذلك جيش العدو فرق الإخلاء لسحب الاصابات.

واستهداف تجمعات لجنود جيش العدو في منطقة غدماثا، الفريز، السّدر، والمثلث في بلدة عيناتا ايضا بدفعات متكرّرة من الصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة.



