تل أبيب وحيفا تحت مرمى الصواريخ المقاومة الاسلامية ومواجهات بطولية في الجنوب

تواصل المقاومة الإسلامية – حزب الله عملياتها الدفاعية ضد العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، حيث خاضت اشتباكات مباشرة مع جنود الاحتلال في عدة مواقع على طول الحدود. وشملت العمليات استهداف مواقع ومقار عسكرية ممتدة من المستوطنات الشمالية وصولًا إلى تل أبيب.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، صباح اليوم، قاعدة غليلوت التي تُعد مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200، وتقع على بُعد 110 كلم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية في ضواحي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.

كما شمل الاستهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المحتلة بصواريخ نوعية، إلى جانب بنية تحتية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلة، التي تعرضت أيضًا لصلية صاروخية دقيقة.

ونفّذ مجاهدو المقاومة الإسلامية سلسلة من الضربات الدقيقة على مواقع عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي. واستهدفوا موقع الغجر بصلية صاروخية، تلاها قصف ثكنة شوميرا باستخدام سرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية، ما أسفر عن تدمير منشآت ومعدات عسكرية حساسة.

كما شملت العمليات قاعدة فيلون جنوب روش بينا، حيث تم استهدافها بصواريخ نوعية مصحوبة بضربة مسيّرة دقيقة، فيما تعرض موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة لصلية من الصواريخ النوعية.

وواصل مجاهدو المقاومة استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، حيث تم قصف موقع حدب يارون بصواريخ نوعية.

ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذيرات التي وجهتها المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، نفّذ مجاهدو المقاومة الإسلامية سلسلة من الضربات الصاروخية الدقيقة على مواقع المستوطنات.

واستهدفت العمليات مستوطنة المطلّة بصواريخ نوعية، تلتها صلية صاروخية على مستوطنة دوفيف. كما شملت الضربات مستوطنة كريات شمونة، مستوطنة يرؤون، ومستوطنة نهاريا.

وفي إطار التصدي للتوغلات الإسرائيلية، خاض مجاهدو المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوة من جيش العدو في بلدة عيناتا، مستخدمين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية المباشرة، وأسفرت المواجهات عن تدمير دبابة ميركافا في منطقة السدر، حيث شوهدت تحترق.

كما استهدف المجاهدون دبّابة ميركافا في منطقة السّدر في بلدة عيناتا بصاروخ موجّه. وقد أكد الاعلام الحربي أن العبوات الناسفة المستخدمة ضد دبابة ميركافا في منطقة السدر أسفرت عن تدميرها بالكامل.

كما فجّر المجاهدون عبوة ناسفة مضادة للأفراد استهدفت قوة إسرائيلية كانت تتحرك على طريق عيترون باتجاه بلدة عيناتا. واستهدف مجاهدو المقاومة تجمعات لجنود جيش العدو عند تلّة فريز في بلدة عيناتا، حيث أُلقيت عليهم صليات من الصواريخ وقذائف المدفعية بشكل متكرر.

في بلدة دير سريان، استهدفت المقاومة تجمعات لجنود الاحتلال بسرب من المسيّرات الانقضاضية، ما أسفر عن إصابات مؤكدة، كما تعرضت مواقع المحيط بمدرسة دير سريان لدفعات متكررة من الصليات الصاروخية وقذائف المدفعية. واستهدفت المقاومة أيضًا تجمعات لجنود وآليات الاحتلال بقذائف المدفعية داخل البلدة.

وفي بلدة بيت ليف، استهدف المجاهدون قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في خلّة الجوار بصاروخ موجّه، ما أسفر عن سقوط أفرادها بين قتيل وجريح. كما تمكنوا من تدمير دبابتين من نوع “ميركافا”، إحداهما في بيت ليف باستخدام صواريخ التاندوم، والأخرى في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه، محققين إصابات مباشرة.

كما شنت المقاومة هجمات دقيقة قرب مرفأ الناقورة، حيث استُهدف تجمع لجنود الاحتلال بمسيّرة انقضاضية، ما أدى إلى إصابات مباشرة، واضطر العدو إلى إخلاء المصابين تحت غطاء دخاني كثيف. وفي منطقة الرادار ببلدة البياضة، تعرضت تجمعات لجنود وآليات الاحتلال لصليات صاروخية وقذائف مدفعية، ما أسفر عن إصابات مباشرة أيضًا.

وفي بلدة القوزح استهدف مجاهدو المُقاومة دبّابة ميركافا بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

هذا، ونفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية سلسلة من الهجمات الصاروخية الدقيقة على تجمعات جنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي. استهدفت الصليات الصاروخية تجمعات الجنود في مستوطنتي أفيفيم وكريات شمونة، كما استهدفت المقاومة تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في منطقة الخانوق ببلدة العديسة الحدودية مرتين متتاليتين.

كما تعرضت تجمعات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية، وفي موقع شرق معتقل الخيام، لصليات صاروخية مباشرة، فيما تم استهداف تجمعات أخرى عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة. وأصابت المقاومة جرّافة D9 في تلّة الصلعة بمحلّقة انقضاضية، ما أسفر عن إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي