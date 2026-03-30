كسرٍ للحصار.. أمريكا تسمح لناقلة نفط روسية بالوصول إلى كوبا

تواصل ناقلة نفط روسية محمّلة بالنفط الخام طريقها نحو كوبا، في خطوة قد تسهم في تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تعاني منها الجزيرة منذ أشهر.

ووفقاً لبيانات تتبّع السفن، فإن الناقلة الروسية “أناتولي كولودكين”، التي انطلقت من ميناء بريمورسك، تحمل نحو 650 ألف برميل من النفط الخام، ومن المتوقع أن تصل إلى ميناء ماتانزاس خلال الأيام المقبلة، ما لم يطرأ تغيير على مسارها.

وتأتي هذه الشحنة في وقت تواجه فيه كوبا نقصاً حاداً في الوقود بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ما أدى إلى تقنين واسع في إمدادات البنزين وتكرار انقطاعات التيار الكهربائي في البلاد.

وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن البلاد “لم تتلقَّ واردات نفطية منذ عدة أشهر”.

وتستمر الولايات المتحدة بفرضها القيود على إمدادات الطاقة إلى كوبا، ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تهدف إلى “الضغط على الحكومة في هافانا”.

المصدر: الميادين