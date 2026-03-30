    دولي

    الاتحاد الأوروبي يدين “انتهاكا للحرية الدينية” بعد منع بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة بالقدس

      ندّدت مسؤولة السياسة الخارحية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بـ”انتهاك للحرية الدينية” بعد أن منعت “إسرائيل” بطريرك القدس للاتين من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة.

      وقالت كالاس إن “قرار الشرطة الإسرائيلية منع بطريرك القدس للاتين من دخول كنيسة القيامة في أحد الشعانين يشكل انتهاكا للحرية الدينية وللضمانات المعمول بها منذ زمن طويل والتي تنظّم شؤون الأماكن المقدّسة”.

      وأضافت كالاس في منشور على منصات للتواصل الاجتماعي “يجب أن تُضمن حرية العبادة في القدس بالكامل، ومن دون استثناء، لكل الأديان. ويجب حماية طابع التعددية الدينية للقدس”.

      المصدر: وكالة يونيوز

