الأميركيون يتظاهرون ضد ترامب وسياساته والعدوان على إيران

شهدت الولايات المتحدة، اليوم، موجة احتجاجات واسعة تُعد الأكبر منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، حيث خرج ملايين الأميركيين في نحو 3100 تظاهرة في مختلف أنحاء البلاد.

ورفع المحتجون شعار “لا للملك”، تعبيراً عن رفضهم لسياسات الإدارة الأميركية، لا سيما في ما يتعلق بالحرب على إيران وتداعياتها الاقتصادية.

وفي واشنطن، شارك مئات الآلاف في تظاهرة مركزية، رُفعت خلالها لافتات تندد بسياسات الحكومة، من بينها “ترامب يجب أن يرحل” و“لا لإدارة الهجرة والجمارك”.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة، بينها فيلادلفيا وأتلانتا وفلوريدا، حيث عبّر المشاركون عن غضبهم من ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب.

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، ما زاد من حالة الاحتقان الشعبي، ودفع الشارع الأميركي إلى الاحتجاج ضد السياسات الداخلية والخارجية للإدارة الحالية.

