    دولي

    ارتفاع حاد بأسعار الديزل في الولايات المتحدة يضغط على قطاع النقل

      سجّلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنحو 50% منذ بداية الحرب على إيران، ما انعكس سلباً على قطاع النقل بالشاحنات وأدى إلى تأجيل تعافيه وزيادة الضغوط المالية على السائقين المستقلين.

      وفي كاليفورنيا، بلغ سعر الديزل مستوى قياسياً عند 7.17 دولارات للغالون، فيما وصل في واشنطن إلى 6.55 دولارات، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.

      ويُعد قطاع النقل من أكثر القطاعات تأثراً بالاضطرابات في أسواق الطاقة، خاصة مع التوترات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

      ورغم توفر كميات كافية من الديزل داخل الولايات المتحدة، فإن الأسعار ارتفعت نتيجة ارتباطها بالسوق العالمية للنفط، ما زاد من تكاليف التشغيل وأثر على التدفقات النقدية والأرباح في قطاع الشحن.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      الأميركيون يتظاهرون ضد ترامب وسياساته والعدوان على إيران

      تقارير أميركية: الضربة الإيرانية لقاعدة الأمير سلطان تكشف ثغرات في الدفاعات

      ترامب: حاملات الطائرات البريطانية ليست جيدة جدًا

