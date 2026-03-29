الأحد   
   29 03 2026   
   9 شوال 1447   
   بيروت 10:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    إذاعة آفاق اليمنية تعزّي المنار والميادين

      تقدّمت إذاعة آفاق بأحرّ التعازي إلى قناتَي قناة المنار وقناة الميادين، باستشهاد مراسليهما علي شعيب وفاطمة فتوني، إضافة إلى المصوّر محمد فتوني، خلال أدائهم واجبهم الإعلامي.

      وأدانت الإذاعة في بيانها استهداف الإعلاميين، معتبرةً ذلك “جريمة” بحق العمل الصحفي، ومؤكدةً أن “هذا النوع من الاستهداف يعكس خطورة ما يواجهه الصحفيون أثناء تغطيتهم للأحداث في مناطق النزاع”.

      وشدّد البيان على أن “هذه الحوادث لن تثني الإعلاميين عن أداء رسالتهم، بل ستدفعهم إلى مواصلة نقل الوقائع من الميدان”، مؤكداً التضامن مع عائلات الشهداء وزملائهم ومؤسساتهم الإعلامية.

      المصدر: موقع المنار

      تذكير بالعمل بالتوقيت الصيفي: تقديم الساعة ساعة واحدة عند منتصف هذه الليلة

      تقرير مصور | ادانات واسعة لجريمة اغتيال الإعلاميين في قناتي المنار والميادين

      آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

