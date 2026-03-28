الشيخ القطان دان التعرض للجسم الاعلامي: صوت الحق سيبقى دائما أعلى من كل محاولات الإسكات

أعرب رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان عن “بالغ المواساة والتضامن مع المؤسسات الإعلامية، ونخصّ بالذكر قناتي المنار والميادين وكل الإعلاميين الأحرار الذين يواجهون شتى أنواع المخاطر في سبيل إيصال الحقيقة”.

واعتبر الشيخ القطان في بيان له السبت أن “ما يتعرض له الجسم الإعلامي والكوادر الطبية والإسعافية من استهدافات قاسية، يمثل انتهاكا صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتجاوزا لكل الخطوط الإنسانية والقانونية”.

وأكد الشيخ القطان أن “هؤلاء الغائبين الحاضرين الذين بذلوا أنفسهم في سبيل استقرار وطنهم وحماية مقدساتهم، يسطرون بمدادهم ودمائهم أسمى معاني التضحية والوفاء للأرض والشعب”.

ووضع الشيخ القطان “هذه الاعتداءات الوحشية في عهدة المجتمع الدولي”، وطالب “أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير، بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه التجاوزات اللاإنسانية”.

وفيما جدد الشيخ القطان “التعازي الصادقة لعائلات الراحلين من الزملاء الإعلاميين والمسعفين”، مؤكداً أن “صوت الحق سيبقى دائماً أعلى من كل محاولات الإسكات”.

المصدر: موقع المنار