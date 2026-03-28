استشهاد أيقونة الاعلام المقاوم مراسل “المنار” علي شعيب

استُشهد مراسل قناة “المنار” في جنوب لبنان علي شعيب، إثر غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت سيارة صحافية في منطقة جزين، إلى جانب مراسلة قناة “الميادين” فاطمة فتوني، والزميل المصور محمد فتوني.

وعمل شعيب مراسلًا لقناة “المنار” في جنوب لبنان، حيث غطّى العديد من الأحداث منذ ما قبل تحرير عام 2000، مرورًا بعدوان تموز 2006 وعدوان 2024، وصولًا إلى العدوان الحالي.

كما شارك في تغطية الأحداث في سوريا والعراق، ضمن مسيرته الإعلامية الميدانية.

وتميّز شعيب بنقله الوقائع بمهنية ومصداقية، ما جعله من أبرز وجوه الإعلام المقاوم في لبنان والمنطقة.

بالفيديو | مشاهد متنوعة للشهيد علي شعيب

مراسل قناة المنار في النبطية علي شبيب ينعى زميله الشهيد علي شعيب.

