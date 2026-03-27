الجمعة   
   27 03 2026   
   7 شوال 1447   
   بيروت 18:44
    “تحذيرات من «كارثة أمنية»: يائير لبيد يتهم الحكومة بدفع الجيش نحو الانهيار”

    حذَّر زعيم المعارضة في الكيان الصهيوني يائير لبيد من أن الكيان يتجه نحو “كارثة أمنية” نتيجة نقص كبير في عديد قوات الجيش، متهما الحكومة بدفع الجيش إلى ما وصفه بـ”الانهيار”، كما أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تحذيرا أيضا بشأن وضع الجيش.

    وقال لبيد في بيان متلفز ان الجيش الإسرائيلي بلغ أقصى طاقته وأكثر. والحكومة تترك الجيش ينزف في ساحة المعركة، كما اتهم الحكومة بإقحام الجيش في حرب متعددة الجبهات من دون إستراتيجية، ومن دون الوسائل اللازمة، ومع عدد قليل جدا من الجنود.
    من جهته انتقد رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق ​نفتالي بينيت​ في مقابلة تلفزيونية حكومة رئيس الوزراء الحالي ​بنيامين نتانياهو​، مشيرا الى ان اسرائيل تكره الفوز بحسب وصفه، قائلاً: لا في لبنان ولا في غزة، لا يحققون أي فوز في أي مكان، متسائلا: هل يحققون الفوز في إيران؟

    المصدر: موقع المنار

    من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنقل الينا المشهد مراسلتنا زينب ناجي

    نشاطات محلية لبنانية 27-3–2026

    آخر المستجدات على الصعيدين الأمني والسياسي نطلع عليها من مراسلنا في العاصمة الإيرانية طهران محمد حسن قاسم

