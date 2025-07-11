عربي وإقليمي

مقتل ضابط صهيوني بمعارك غزة وحصيلة قتلى العدو ترتفع

أعلن جيش العدو الإسرائيلي صباح الجمعة عن مقتل نقيب في لواء “غولاني”، خلال معارك جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل اعلام العدو إن “النقيب قُتل، جرّاء انفجار وقع بعد ساعات من عمله على تفخيخ مبانٍ في مدينة خان يونس”، وأعلنت عن “وقوع حدث أمني صعب آخر لقوات الجيش في القطاع”، وأشارت إلى أن “مروحية إجلاء عسكرية قادمة من غزة هبطت في مستشفى بلينسون بتل أبيب”.

ومساء الخميس، قتل جنديان وأصيب 6 آخرون من جيش العدو، بعضهم بجروح خطرة، جراء تفجير مبنى مفخخ في خان يونس.

وأفادت المعلومات بمقتل 890 جنديًا وضابطًا في جيش العدو منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وترتكب قوات العدو منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام