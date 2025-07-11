صحة وبيئة

5 فيتامينات أساسية تساعد على عمل الجسم بشكل صحيح

هل تعلم أن تغييرات بسيطة في حميتك الغذائية يمكن أن تمنح جسمك الفيتامينات التي يحتاجها للعمل بشكل صحيح؟

نشر الموقع الإلكتروني “Cleveland Clinic” في أمريكا قائمة بأبرز 5 فيتامينات يجب أخذها في عين الاعتبار للحماية من المشاكل الصحيّة المزمنة، من بينها:

فيتامين “ب-12”

يساعد في الحفاظ على صحة الأعصاب وخلايا الدم، كما يُساعد في إنتاج الطاقة في الجسم وتكوين الحمض النووي.

تشمل مصادره الطبيعية ما يلي:

-الأسماك، مثل التونة والسلمون

-المحار

-اللحوم

-الدواجن

البيض

-الحليب

-منتجات الألبان، مثل الجبن أو الزبادي اليوناني خالي الدسم

-حليب الصويا المُدعّم

حمض الفوليك

يتمتع حمض الفوليك، أو كما يُعرف أيضًا بفيتامين “ب-9″، بدور مهم في تكوين خلايا الدم الحمراء. وتُنصح النساء الحوامل بشكل خاص بتناوله خلال أسابيع الحمل الـ3 الأولى للوقاية من العيوب الخلقية.

تشمل مصادره الطبيعية ما يلي:

-الخضار الورقية الخضراء

-الفاكهة، مثل البطيخ والفراولة

-البقوليات، مثل الفاصوليا المجففة والعدس والبازلاء

فيتامين “ب-6”

يلعب دورًا رئيسيًا في القدرات الإدراكية والجهاز المناعي، ويساعد أيضًا في تكوين خلايا الدم الحمراء.

تشمل أبرز مصادره الطبيعية ما يلي:

-البطاطس المخبوزة

-الموز

-الدجاج

-الحمص

تُعدّ فيتامينات “ب” مهمة بشكل عام، إذ تُساعد فيما يلي:

-تزويد الجسم بالطاقة

-صنع خلايا الدم الحمراء

-الحفاظ على صحة الجهاز العصبي

فيتامين “د”

أوضح الموقع الإلكتروني “Cleveland Clinic” في أمريكا أن الحصول على كمية كافية من فيتامين “د” ضروري لامتصاص الكالسيوم في الجسم، ما يساعد على تقوية العظام والأسنان.

تُعدّ الشمس بمثابة المصدر الرئيسي لفيتامين “د”، لكن يمكن الحصول عليه أيضًا من بعض الأطعمة، مثل:

-أسماك السلمون

-أسماك الرنجة

-أسماك التونة

-أسماك السردين

-الفطر

-البيض الكامل

فيتامين “أ”

يُعدّ فيتامين “أ” مهمًا للرؤية، وصحة البشرة، والجهاز المناعي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني “Cleveland Clinic” في أمريكا.

تشمل أبرز مصادره الطبيعية ما يلي:

-البيض

-الحليب

-الزبدة

-الجبن

أهمية الفيتامينات والمعادن لجسم الإنسان

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”وزارة الصحة السعودية” أن الفيتامينات والمعادن ضرورية لصحة الجسم، ويؤدي نقصها أو زيادة كمياتها إلى مشاكل صحيّة قد تكون خطيرة.

ما أبرز وظائفها؟

-إنتاج الأنزيمات والهرمونات والمواد الأخرى اللازمة للنمو الطبيعي



-أداء وظائف الجسم بشكل سليم في جميع المراحل العمرية



-تنظيم السوائل داخل وخارج الخلايا في الجسم



-تعزيز الجهاز المناعي



-مقاومة الالتهابات والمحافظة على صحة الجهاز العصبي



-تكوين العظام والأسنان



-المساعدة على انقباض العضلات (الكالسيوم)



-المساعدة على ارتخاء العضلات (المغنيسيوم والبوتاسيوم)

المصدر: سي ان ان