وزير الصحة من القاهرة: تعزيز التعاون الصحي والدوائي بين لبنان ومصر

شارك وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في أعمال المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي «Africa Health EXCon» الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من عدد من الدول، لبحث سبل تطوير القطاع الصحي وتعزيز التعاون الطبي والدوائي.

وعلى هامش المؤتمر، عقد ناصر الدين لقاءً مع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، تناول آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الصحية وتبادل الخبرات، إضافة إلى التنسيق لاستضافة اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب في لبنان، بما يعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الصحية.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجال السياحة الصحية وتطوير الشراكات بين المؤسسات الطبية في البلدين، بما يدعم مكانتهما كمركزين إقليميين للخدمات الصحية المتخصصة.

وأعرب ناصر الدين عن تقدير لبنان للدعم المصري، مشيدًا بقدرات الصناعة الدوائية المصرية وخبراتها المتقدمة، ومؤكدًا أهمية توسيع التعاون في المجال الدوائي.

وفي إطار لقاءاته، اجتمع وزير الصحة مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد الدكتور هشام ستيت، حيث جرى البحث في سبل الاستفادة من التجربة المصرية في توطين صناعة الدواء وتأمين المستلزمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد ناصر الدين أن القطاع الصحي اللبناني تمكن من الحفاظ على استقراره رغم التحديات، مشيرًا إلى تحسن توفر الأدوية وعودة عدد من الشركات العالمية إلى السوق اللبنانية، فيما شدد الجانبان على أهمية تطوير التعاون بما يسهم في دعم المنظومتين الصحيتين في لبنان ومصر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام