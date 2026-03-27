عدوان إسرائيلي يستهدف تحويطة الغدير المتاخمة لمطار بيروت الدولي في الضاحية الجنوبية دون إنذار مسبق

شنّ الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدواناً جوياً جديداً على الضاحية الجنوبية لبيروت، دون إنذار مسبق، فيما أفادت مصادر محلية بوقوع أضرار جسيمة في مبنى سكني إثر الاستهداف الذي طال شقة سكنية داخل مبنى في منطقة تحويطة الغدير وفق معلومات أولية.

ووثقت مشاهد مصورة دوي ثلاث انفجارات متتالية خلال العدوان الذي أعقبه تصاعد لأعمدة الدخان في منطقة قريبة جداً من مطار بيروت الدولي، وهو مايزيد من ترجيحات أن يكون قد طال تحويطة الغدير المطلة على المطار.

ولم ترد معلومات رسمية عن الموقع المستهدف، أو حصيلة الضحايا.



