الخميس   
   26 03 2026   
   6 شوال 1447   
   بيروت 20:56
    عربي وإقليمي

    عراقجي: أميركا استخدمت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كدروع بشرية… وإشادةٌ بالعراق

      قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في منشور له على منصة “اكس” إنه “منذ بداية هذه الحرب، فرّ الجنود الأميركيون من قواعدهم العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي للاختباء في الفنادق والمكاتب، مستخدمين مواطني دول المجلس كدروع بشرية”.

      وتابع “ترفض الفنادق في الولايات المتحدة استقبال الضباط الذين قد يُعرّضون النزلاء للخطر، وينبغي على فنادق دول مجلس التعاون الخليجي أن تحذو حذوها”.

      وللعراق: إشادة بالمرجعية والحكومة والشعب

      وفي منشور آخر على “أكس”، أشاد عراقجي “بالمواقف الحكيمة للمراجع العظام والحكومة والشعب العراقي، في إدانة اعتداءات امريكا والكيان الصهيوني، والوقوف إلى جانب ايران حكومة وشعبا في مواجهة هذا العدوان”.

      وقال “تقديمكم للتعازي في استشهاد قائد الثورة يعكس عمق الروابط المتينة بين الشعبين، ففي الشدائد يُعرف الإخوة الحقيقيون”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي في اتصال مع نظيره التركي: تناقض في سلوك واشنطن بين طلبها التفاوض واستمرارها في إرسال القوات والمعدات لارتكاب المزيد من الجرائم

      عراقجي في اتصال مع نظيره التركي: تناقض في سلوك واشنطن بين طلبها التفاوض واستمرارها في إرسال القوات والمعدات لارتكاب المزيد من الجرائم

      عراقجي لبكين: ننتظر موقفًا حازمًا من الصين وروسيا لوقف استغلال واشنطن لمجلس الأمن

      عراقجي لبكين: ننتظر موقفًا حازمًا من الصين وروسيا لوقف استغلال واشنطن لمجلس الأمن

      عراقجي يدعو موسكو وبكين إلى موقف حازم في مجلس الأمن لإدانة “العدوان الصهيو-أميركي”

      عراقجي يدعو موسكو وبكين إلى موقف حازم في مجلس الأمن لإدانة “العدوان الصهيو-أميركي”