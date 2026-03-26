عراقجي: أميركا استخدمت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كدروع بشرية… وإشادةٌ بالعراق

قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في منشور له على منصة “اكس” إنه “منذ بداية هذه الحرب، فرّ الجنود الأميركيون من قواعدهم العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي للاختباء في الفنادق والمكاتب، مستخدمين مواطني دول المجلس كدروع بشرية”.

From outset of this war, U.S. soldiers fled military bases in GCC to hide in hotels and offices. They use GCC citizens as human shield.



Hotels in U.S. deny bookings to officers who may endanger customers. GCC hotels should do same. pic.twitter.com/U2U4je0059 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 26, 2026

وتابع “ترفض الفنادق في الولايات المتحدة استقبال الضباط الذين قد يُعرّضون النزلاء للخطر، وينبغي على فنادق دول مجلس التعاون الخليجي أن تحذو حذوها”.

وللعراق: إشادة بالمرجعية والحكومة والشعب

وفي منشور آخر على “أكس”، أشاد عراقجي “بالمواقف الحكيمة للمراجع العظام والحكومة والشعب العراقي، في إدانة اعتداءات امريكا والكيان الصهيوني، والوقوف إلى جانب ايران حكومة وشعبا في مواجهة هذا العدوان”.

وقال “تقديمكم للتعازي في استشهاد قائد الثورة يعكس عمق الروابط المتينة بين الشعبين، ففي الشدائد يُعرف الإخوة الحقيقيون”.

المصدر: موقع المنار