هبوط الذهب وسط ترقّب مفاوضات التهدئة في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين التهدئة في الشرق الأوسط وانحسار الطلب على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.33% إلى 4446.42 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران/يونيو بنسبة 2.42% لتصل إلى 4474.62 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 71.19 دولار للأوقية. وخسر البلاتين في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1906.90 دولار، ونزل البلاديوم 1.4% إلى 1404 دولار.

وأوضح كبير محللي الأسواق المالية لدى “كابيتال دوت كوم” كايل رودا، أن أسعار الذهب خلال الساعات الـ24 إلى 48 المقبلة ستتأثر بالأخبار المتعلقة بالمفاوضات.

كما تعرض الذهب لضغوط إضافية مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات تهدئة التوترات في المنطقة.

وبحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي” لم تعد الأسواق تتوقع أي تخفيف للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بعد أن كانت التقديرات قبل اندلاع الحرب تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل.

المصدر: رويترز