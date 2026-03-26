بالفيديو | إطلاق صواريخ من إيران نحو وسط وجنوب الكيان وصفارات الإنذار تدفع الملايين إلى الملاجئ

أفادت وسائل إعلام تابعة للعدوّ بإطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق في وسط وجنوب الكيان، وسط تفعيل واسع لصفارات الإنذار في عدد من المناطق.

وذكرت القناة 12 أنّ ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ في منطقتي القدس وتل أبيب، عقب إطلاق الصواريخ، في وقت دوّت فيه صفارات الإنذار في مناطق وسط فلسطين المحتلة.

كما تم تسجيل إطلاق صفارات الإنذار في منطقة أصبع الجليل، بالتزامن مع استمرار دويّها في مناطق الوسط.

وأشارت التقارير إلى سماع أصوات انفجارات في منطقة الوسط، مع ورود معلومات عن سقوط صواريخ في المنطقة، في ظل حالة استنفار واسعة.

المصدر: موقع المنار