    بالفيديو | إطلاق صواريخ من إيران نحو وسط وجنوب الكيان وصفارات الإنذار تدفع الملايين إلى الملاجئ

      أفادت وسائل إعلام تابعة للعدوّ بإطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق في وسط وجنوب الكيان، وسط تفعيل واسع لصفارات الإنذار في عدد من المناطق.

      وذكرت القناة 12 أنّ ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ في منطقتي القدس وتل أبيب، عقب إطلاق الصواريخ، في وقت دوّت فيه صفارات الإنذار في مناطق وسط فلسطين المحتلة.

      كما تم تسجيل إطلاق صفارات الإنذار في منطقة أصبع الجليل، بالتزامن مع استمرار دويّها في مناطق الوسط.

      وأشارت التقارير إلى سماع أصوات انفجارات في منطقة الوسط، مع ورود معلومات عن سقوط صواريخ في المنطقة، في ظل حالة استنفار واسعة.

      المصدر: موقع المنار

      المقاومة الإسلامية: استهداف مقرّ وزارة الحرب الإسرائيليّة (الكرياه) وسط "تل أبيب" وثكنة "دولفين" التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية شمال "تل أبيب" بعدد من الصواريخ النوعية

      الجيش الإيراني يعلن استهداف مراكز الدعم الجوي وصناعات الطائرات المسيّرة ومعدات حيوية للموساد

      رئيس وزراء ماليزيا: إيران تملك الحق المشروع في الدفاع عن سيادتها

