وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات مع أمريكا رغم تواصلها عبر وسطاء

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا مفاوضات مع الطرف الأمريكي وهو يرسل رسائل عبر وسطاء مختلفين، مشددًا على أن إيران لم تسعَ للحرب وتريد إنهاءها، لكنها ترفض وقف إطلاق النار بشكل يعود فيه العدو للهجوم مجددًا.

وقال عراقجي، في تصريح صحفي أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران تحولت إلى نقطة ذهبية في تاريخ البلاد، حيث منعت طهران قوتين نوويتين من تحقيق أهدافهما.

وأوضح عراقجي أن العدو فشل في تقسيم البلاد، كما فشل في تحقيق نصر سريع، وعجز عن كسر وحدة الصف الوطني والشعبي، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني يظهر دعمه للمقاومة في الساحات كل ليلة.

وكشف وزير الخارجية الإيراني أن القواعد الأمريكية في المنطقة استُخدمت لشن عمليات ضد إيران، مؤكدًا أن طهران لا عداء لها مع دول المنطقة، وإنما تستهدف فقط القواعد الأمريكية والقواعد التي تنطلق منها الهجمات ضدها.

ودعا عراقجي دول الجوار إلى الابتعاد عن الأمريكيين، معربًا عن استغرابه من عدم إدانتها للحرب الأمريكية-الصهيونية على إيران.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد الوزير أن المضيق تحول إلى هزيمة أخرى للعدو، مشيرًا إلى أن طهران تدرس ترتيبات خاصة لإدارته حتى بعد انتهاء الحرب، وأن العدو لجأ إلى دول أخرى لفتح المضيق لكنه لم يتمكن من ذلك، حيث أصبح المضيق مغلقًا فقط أمام السفن التابعة للعدو.

وشدد عراقجي على أن الحكومة الإيرانية بذلت كل ما في وسعها لخدمة المواطنين، بهدف ألا يشعروا بظروف الحرب، مؤكدًا أن طهران تقوم بتوثيق جميع الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب ضدها، وستتابعها في المحافل الدولية.

المصدر: قناة العالم