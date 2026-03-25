بالفيديو | الحرس الثوري: استهدفنا أكثر من 70 موقعًا داخل الأراضي المحتلة بصواريخ عالية الدقة

أصدرت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية بيانًا أعلنت فيه أن صواريخ «عماد» و«قيام» و«خرمشهر 4» و«قدر» عالية الدقة، وفي عدة مرات، ضمن الموجة الحادية والثمانين من عملية «الوعد الصادق 4» بنداء «يا باقر العلوم عليه السلام»، وإهداءً إلى جميع جنود الوطن وشهداء الجيش، ولا سيما البطل الشهيد الجندي السيد جواد إيزدي، أصابت بنجاح وقوة أكثر من 70 هدفًا في الأراضي المحتلة، بما في ذلك حيفا وديمونا والخضيرة ومناطق قرب حيفا وشمال وجنوب تل أبيب.

وأضاف البيان أنه، وبناءً على معلومات ميدانية، ازدادت حدة الخسائر في صفوف الكيان الصهيوني، خاصة بعد الموجات الثلاث السابقة من الهجمات الإيرانية القوية، حيث بلغت أكثر من 2500 قتيل وجريح، مشيرًا إلى أن حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني تجليا اليوم بهيئة أمة بأكملها، وأن الأمة بأسرها تعبأت للدفاع عن إيران.

ووجّه البيان خطابًا إلى الشعب وأصحاب الفكر في الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أنهم يواجهون أكاذيب وتشويه الحقائق في ساحة الحرب الحالية من قبل من وصفهم بمحرضي الحرب مثل ترامب ونتنياهو، داعيًا إياهم إلى رؤية حقيقة الحرب في محطات الوقود الأمريكية وشوارع إيران وسماء تل أبيب وحيفا.

وأكد البيان أن حرس الثورة الإسلامية سيعمل في بياناته على توضيح الحقيقة بشفافية وتصوير واقع الحرب بوضوح، داعيًا إلى عدم إرسال الأبناء إلى ما وصفه بـ«الجحيم» نتيجة سياسات نتنياهو وترامب، ومحذرًا من أن الجنود المعتدين سيواجهون الغرق والاختفاء القسري في بحر الشعب الإيراني.

وختم البيان بالتأكيد على التهديد بـ«دك تل أبيب وحيفا بالأرض»، معتبرًا ذلك وصية «الشهيد العظيم».

المصدر: موقع المنار