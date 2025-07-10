عربي وإقليمي

انهيار مبنى على قوة من جيش الاحتلال في خانيونس وإصابات خطيرة في صفوف الجنود

شهدت مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، مساء اليوم، تطورًا ميدانيًا خطيرًا، تمثل بانهيار مبنى على قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين، ما أسفر عن وقوع إصابات عديدة في صفوف جنود الاحتلال، بعضها وُصف بالخطير والحرج.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع “حدث أمني صعب” في قطاع غزة، أدى إلى تسجيل عدة إصابات في صفوف قوات الاحتلال، وسط عمليات إخلاء جوية مكثفة باستخدام الطائرات المروحية.

وفي السياق، ذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكات ضارية اندلعت في محيط مدينة خانيونس بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات مروحية تابعة لجيش الاحتلال نفّذت عمليات إخلاء ميدانية لجنود مصابين جراء الاشتباكات والانهيار في خانيونس، مشيرة إلى أن مستشفيَي “سوروكا” و”أسوتا” في بئر السبع أعلنا حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال الجنود المصابين، الذين توصف حالتهم بالحرجة.

وفي تطور ميداني متزامن، رُصد تحليق مكثّف ومنخفض لطائرات الاحتلال المروحية في أجواء مدينة غزة.

المصدر: موقع المنار