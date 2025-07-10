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حماس: تصريحات نتنياهو بشأن صفقة الأسرى تؤكد نواياه الخبيثة في عرقلة الاتفاق

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوضع العراقيل أمام التوصّل إلى اتفاق شامل يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان على قطاع غزة، معتبرةً أن تصريحاته الأخيرة تؤكد “نواياه الخبيثة والسيئة”.

وقالت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم، إن تصريحات مجرم الحرب نتنياهو، التي أبلغ فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصّل إلى صفقة تبادل شاملة، “تعكس إصراره على إفشال أي جهود جدّية للتوصّل إلى حل إنساني وسياسي ينهي معاناة المدنيين”.

وأوضحت حماس أنها سبق أن قدّمت عرضًا واضحًا يتضمن “التوصل إلى صفقة تبادل شاملة يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، مقابل وقف دائم للعدوان، وانسحاب شامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وضمان تدفّق حر وآمن للمساعدات الإنسانية”.

وأكدت الحركة أن نتنياهو رفض هذا العرض في حينه، ويواصل حتى اليوم المراوغة ووضع العراقيل، في وقت تُبدي فيه حماس “تعاملًا إيجابيًا ومسؤولًا مع الوساطات الجارية للتوصل إلى اتفاق”.

وشدد البيان على أن “الهدف الأساسي من المفاوضات هو وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال، وتأمين تدفّق المساعدات دون عوائق، بما يسمح بإعادة الإعمار وعودة الحياة بكرامة لأبناء شعبنا”، وذلك مقابل التوصّل إلى اتفاق تبادل أسرى متكافئ.

المصدر: موقع حركة حماس