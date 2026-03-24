    الهلال الأحمر الإيراني يطالب الصحة العالمية بالتحقيق في استهداف البنى الصحية خلال العدوان الصهيوأميركي

      وجه رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، “بيرحسين كوليوند”، رسالة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تدروس أدهانوم، حذر فيها من تداعيات العدوان الصهيوأميركي على المستشفيات والمراكز الصحية والبنى الإغاثية في إيران.

      وأكد كوليوند أن “الهجمات الأخيرة أسفرت عن تضرر أو تدمير 292 منشأة علاجية وإغاثية، وإصابة 113 من الكوادر الطبية واستشهاد 22 آخرين”، داعيًا إلى “إجراء تحقيق مستقل وإدانة الهجمات وفق القوانين الدولية الإنسانية”.

      وأشار إلى أن “العديد من المستشفيات لا تزال خارج الخدمة، وأن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يهدد حياة المدنيين ويقوض نظام القانون الدولي الإنساني”، مؤكدًا “استعداد الهلال الأحمر لتقديم الوثائق اللازمة لدعم التحقيقات”.

      المصدر: موقع المنار

      تعبئة الإعلام الإيراني تنعى المتحدث باسم الحرس وتؤكد مواصلة نهجه الإعلامي

      الصحة العالمية: أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024

      الصحة العالمية تدين الهجوم على البعثة الأممية في السودان