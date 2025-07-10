لبنان

هاشم زار المفتي دريان: لوحدة الموقف الداخلي لحماية لبنان

استقبل “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان الخميس في دار الفتوى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم.

وقال هاشم بعد اللقاء “لقاؤنا دائما في هذه الدار، هو لقاء لخير الجميع لأن هذا اللقاء ليس عابرا ودائما هو للتعبير عما يدور اليوم في ذهن الجميع، ولأن دار الفتوى عبر التاريخ كانت لقاء لوحدة الموقف والحفاظ على هذا الوطن خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها”.

وأضاف هاشم “بحثنا مع سماحته في كل القضايا الوطنية وما يهم اللبنانيون في هذه المرحلة الصعبة، في ظل التحديات التي يمر بها لبنان”، ودعا “للتطلع دائما إلى وحدة الموقف الداخلي لحماية لبنان ولمواجهة الأخطار التي تنتظره اليوم وفي كل المراحل، هي أن خلاص لبنان والحفاظ عليه وتحصينه هو بوحدة اللبنانيين وبوحدة الموقف الداخلي والتفتيش دائما عما يجمع بين اللبنانيين لما فيه خلاص لبنان ومصلحة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام