الخارجية الإيرانية تنفي اجراء أي مفاوضات مع أمريكا

أعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردًا على سؤال من وكالة “إرنا” حول تراجع أمريكا عن تهديداتها ضد البنى التحتية الحيوية الإيرانية، قائلًا: خلال الأيام القليلة الماضية، تلقينا رسائل عبر بعض الدول الصديقة تفيد بطلب أمريكي لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب، وتم الرد عليها بشكل مناسب وفقًا للمواقف المبدئية للبلاد.

وأشار إلى أن هذه الردود تضمنت التحذيرات اللازمة بشأن العواقب الوخيمة لأي اعتداء على البنى التحتية الحيوية الإيرانية، مع التأكيد على أن أي إجراء ضد البنى التحتية للطاقة في إيران سيواجه برد حازم وفوري وفعال من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

كما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية إجراء أي مفاوضات أو محادثات مع أمريكا خلال الـ 24 يومًا الماضية من الحرب العدوانية، وأوضح أن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن مضيق هرمز وشروط إنهاء الحرب العدوانية لم يشهد أي تغيير.

