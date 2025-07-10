صحة وبيئة

فيروس “الروتا” يهدد أطفالنا.. فكيف نحميهم من مخاطره؟

تنتشر منذ ايام موجة إلتهاب أمعاء أو ما يسمى بـ “الروتا فيروس”، وهو لا يصيب فقط الأطفال بل أيضا الكبار كما أنه معدٍ وينتقل من شخصٍ إلى آخر وقد يؤدي إلى دخول المستشفى.

ورغم مسارعة وزارة الصحة لنفي شائعة تفشي فيروس الروتا في لبنان، فقد أكدت ان ما يشهده لبنان هي اعداد طبيعية من الاصابات تحدث سنويا… إلا ان ذلك لا ينفي ما يحمله هذا الفيروس من تهديد لصحتنا وصحة اطفالنا وتسببه بالاسهالات والجفاف القاتل…

فماذا يجب ان نعرف عن فيروس الروتا وعن طرق انتقال العدوى وكيفية توقيه… هذا ما ستشرحه لنا الاختصاصية في طب الاطفال وامراض الجهاز الهضمي عند الاطفال الدكتورة فاطمة غندور.

بداية توضح لنا الدكتورة العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الفيروس، هل الروتا يصيب الجهاز الهضمي لدى الاطفال فقط ام هناك امكانية انتقاله الى اعضاء اخرى في الجسم؟

ما هي ابرز الاعراض التي تظهر على الطفل؟ كيف تبدأ وكيف تتطور ؟

يتم علاج الأعراض كالآتي:

-التشديد في فترة المرض على الإكثار من الشرب، لتفادي الجفاف.

-تزويد الأطفال الذين يُعانون من الإسهال لعدة أيام بالسوائل التي تحتوي على الأملاح، كالأملاح المعدنية، قد تُساعد هذه المشروبات في منع حدوث الجفاف بشكل أفضل.

-تزويد السوائل بواسطة الوريد من أجل تعويض السوائل التي فقدت.

-يُفضل لدى الرضع الزيادة من وجبات الرضاعة، أما لدى الأطفال الذين يتغذون على بدائل الحليب فيجب الاستمرار في إعطائها دون تخفيف تركيزها أقل من المعتاد.

-الامتناع عن تناول العصائر، ومنتجات الحليب، والأغذية الغنية بالسكر التي قد تزيد من حدة الإسهال.

في حال اصابة احد افراد العائلة بالفيروس، ما هي الاجراءات الواجب اتباعها؟ وماذا عن اللقاحات؟

المصدر: موقع المنار