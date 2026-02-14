“الصحة العالمية” تعتمد لقاحا فمويا جديدا لشلل الأطفال

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إنها منحت ​اعتماداً مسبقاً للقاح فموي جديد لشلل الأطفال من “النمط 2″، ضمن خطوة قالت إنها ستدعم الجهود للقضاء على المرض. ومن شأن الاعتماد المسبق الإقرار ‌بأن اللقاح ‌يفي بالمعايير ​الدولية للجودة ‌والسلامة، ⁠مما ​يسمح لوكالات ⁠الأمم المتحدة مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بشرائه وتوزيعه لحملات التحصين.

وقالت المنظمة إن اللقاح مصمم ليكون أقل ⁠قابلية للتحور مقارنة بلقاحات ‌شلل الأطفال ‌الفموية السابقة، مما ​يقلل من خطر ‌التسبب بتفشٍ ‌جديد للمرض، ويوقف انتقال العدوى.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعهد قادة عالميين خلال ‌ديسمبر (كانون الأول) 2025 تقديم 1.9 مليار دولار لدعم ⁠جهود ⁠القضاء على المرض، بهدف حماية 370 مليون طفل كل عام، على رغم خفض الموازنة خلال الآونة الأخيرة.

وتسنى القضاء على شلل الأطفال وهو مرض يسبب الإعاقة وقد يهدد الحياة داخل مناطق عدة، ​لكنه مستمر ​في التفشي.

المصدر: الاندبندنت