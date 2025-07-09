لبنان

الشيخ الرفاعي: نؤكد تمسكنا بنهج قائدنا السيد نصر الله

زار المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن الرفاعي الاربعاء على رأس وفد من عكار مكان استشهاد سيد شهداء الامة السيد حسن نصرالله في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، كما زار الشيخ الرفاعي مرقد السيد نصرالله.

وبالمناسبة، قال الشيخ الرفاعي “نأتي اليوم لنؤكد تمسكنا بنهج قائدنا الشهيد السعيد الأسمى وإخوانه القادة وكل الشهداء، فنحن سنحفظ تضحياتهم الجسام ونكمل مسيرتهم حتى ينصرنا الله بالنصر أو الشهادة”.

من جهة ثانية، زار الشيخ الرفاعي والوفد المرافق عائلة السيد محمد حسين فضل الله معزيا بوفاة حرمه، كما زار ضريح السيد فضل الله.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام