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مشهد امتحاني في جنوب لبنان يفيض بالإرادة رغم التهجير والصعوبات

انطلقت في مختلف المحافظات اللبنانية امتحانات الشهادة الرسمية، غير أن المشاهد في مناطق الجنوب بدت خارجة عن المألوف هذا العام.

فقد كان العام الدراسي الجاري استثنائيًا بكل المعايير لكثير من الطلاب، إذ اضطر بعضهم إلى التهجير أكثر من مرة نتيجة الظروف الأمنية، ما زاد من حجم التحديات أمامهم. ومع ذلك، واجهوا هذه الصعوبات بإصرار وعزيمة، مدفوعين بالأمل بتحقيق النجاح والتفوّق.

وقد أبدى الطلاب ثقة كبيرة بقدرتهم على تجاوز المحن وتحقيق نتائج مشرّفة، معتبرين أن التفوق في الامتحانات الرسمية هو الرد الأبلغ على المعاناة التي رافقتهم طيلة العام.

في هذا الإطار، حرصت بلدية بنت جبيل على مواكبة الاستحقاق التربوي من خلال إطلاق مبادرة لتأمين وسائل نقل مجانية للطلاب نحو المراكز الامتحانية البعيدة نسبيًا. وقد استفاد من هذه المبادرة نحو تسعين طالبًا، في خطوة هدفت إلى دعم الاستقرار النفسي واللوجستي، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي.

وأمام مجمع الرئيس نبيه بري التربوي في تبنين، تحوّل الصخب الصباحي إلى هدوء تام مع دخول الطلاب إلى قاعات الامتحانات وسط تنظيم دقيق. وفي الخارج، انتظر عدد من الأهالي بصبر انتهاء امتحانات اليوم الأول، محمّلين بالأمل والثقة بأبنائهم، ومؤكدين أنّ طلاب الجنوب أثبتوا دومًا تميزهم وقدرتهم على التفوّق رغم التحديات.

أما في مراكز الامتحانات المهنية، فبدت الأجواء أكثر هدوءًا، حيث توزّع الطلاب في قاعاتهم ضمن ترتيبات إدارية محكمة، مع ارتياح عام أبداه الطلاب تجاه الظروف التنظيمية. وقد سُجّل تجاوب إيجابي من قبل المعنيين، سواء لجهة تأخير بدء الامتحانات مراعاةً لظروف البعد الجغرافي، أو لناحية تفهّم وتعاون الكادر التربوي والمراقبين.

رغم ما مرّ به الجنوب من أزمات إنسانية وأمنية واقتصادية، أكّد المشهد الامتحاني أنّ الإرادة التعليمية لا تنكسر، وأن الطلاب يسيرون بثقة نحو المستقبل، يرسمون بأقلامهم ملامح غدٍ مشرق يليق بتضحياتهم وجهودهم.

المصدر: موقع المنار