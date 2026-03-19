مستشفى الرسول الأعظم تدين استهداف الصروح الطبية والإعلامية في لبنان وتثمن تضحيات الكوادر

أصدرت إدارة مستشفى الرسول الأعظم (ص) بيانًا، أعربت فيه عن بالغ تقديرها لتضحيات الجسم الطبي والإعلامي والإسعافي في مواجهة العدوان المستمر، مستنكرةً بأشد العبارات استمرار العدو في استهداف خطوط الحياة ومنابر الحقيقة.

وأشار البيان إلى أن هذا العدوان الممنهج، الذي طال الصروح الطبية وآخرها مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا مباشرًا لسلامة المرضى والطواقم الطبية التي لم تتخلَّ يوماً عن رسالتها الإنسانية.

وأدان البيان المجازر التي استهدفت مراكز الهيئة الصحية الإسلامية، وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، وجمعية الصليب الأحمر اللبناني، مؤكدًا أن هذه الفرق تذود بأرواحها لإنقاذ الجرحى والمصابين.

كما استنكر البيان الاستهداف الغادر للكلمة الحرة والصوت المقاوم باغتيال مدير البرامج السياسية في قناة المنار، الحاج محمد شري، في محاولة يائسة لطمس معالم الجريمة وحجب الحقيقة عن العالم.

ولفت البيان إلى الاعتداءات المتكررة التي طالت مستشفيات الجنوب وبيروت والبقاع وكافة المراكز الصحية المتضررة، مؤكدًا أن استهداف هذه الصروح هو عدوان مباشر على حق الإنسان في الحياة.

وشدد البيان على أن هذه الأعمال لن تزيد العاملين في القطاعات الصحية والإعلامية إلا إصرارًا على الثبات والتمسك برسالتهم، مهما غلت التضحيات، معتبرًا أن دماء المضحين من مسعفين وإعلاميين وكوادر طبية هي الضمانة الحقيقية لصمود المجتمع، والنبراس الذي يضيء دروب العمل الإنساني والجهادي.

واختتم البيان بتقديم أحر التعازي والمواساة إلى الإخوة في الهيئة الصحية، وجمعية الرسالة، والصليب الأحمر، وإدارة قناة المنار، وعوائل الشهداء الأبرار، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويلهم الجميع الصبر والثبات في مواجهة هذا الإجرام.

المصدر: موقع المنار