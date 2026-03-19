الخميس   
   19 03 2026   
   29 رمضان 1447   
   بيروت 20:40
    لبنان

    الرئيس بري استقبل وزير الخارجية الفرنسي: تطبيق اتفاق تشرين 2024 بوساطة أميركية وفرنسية والتزام “إسرائيل” به ينهي العدوان ويعيد النازحين

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، وزير الخارجية الفرنسية جون نويل بارو والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، وتناول اللقاء “تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان”.

      وجدد بري شكره لـ”فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون على مساعيهما وجهودهما التي تبذل لوقف العدوان على لبنان ودعمهما لسيادته ووحدته على كامل أراضيه”.

      وأكد أن “تطبيق الاتفاق الذي أُنجز في تشرين 2024 بوساطة أميركية وفرنسية والتزام إسرائيل به ينهي العدوان ويعيد النازحين، والأساس في ذلك تفعيل آلية عمل الميكانيزم كإطار للمراقبة والتطبيق والتفاوض”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      الرئيس نبيه بري : مدعوون إلى التماس الوحدة والتضامن والتماسك فهي سبيل الخلاص لحفظ لبنان

      الرئيس نبيه بري : مدعوون إلى التماس الوحدة والتضامن والتماسك فهي سبيل الخلاص لحفظ لبنان

      الرئيس بري يلتقي السفير الفرنسي في عين التينة

      الرئيس بري يلتقي السفير الفرنسي في عين التينة

      الرئيس بري عرض مع وزير الدفاع والسفير البريطاني في التطورات سياسيا وميدانيا

      الرئيس بري عرض مع وزير الدفاع والسفير البريطاني في التطورات سياسيا وميدانيا