الخميس   
   19 03 2026   
   29 رمضان 1447   
   بيروت 17:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بالفيديو | الصواريخ الايرانية تضرب شمال ووسط الكيان… ووقوع أضرار كبيرة في محطة التكرير في حيفا


    أعلنت وسائل إعلام العدو سقوط صواريخ في حيفا والقدس و”تل ابيب” في الرشقة الأخيرة من الجمهورية الإسلامية الايرانية. وقد أكدت هذه الوسائل إصابة الصواريخ الايرانية محطة التكرير في حيفا ووقوع أضرار كبيرة.

    سبق ذلك إعلان العدو “انقطاع في التيار الكهربائي على ما يبدو نتيجة الرشقة الأخيرة في حيفا”، مشيرة إلى “إصابة 3 مواقع حساسة في منطقة حيفا بالصواريخ الإيرانية”.

    وفي تفاصيل استهداف حيفا ومحيطها، فقد ذكرت وسائل إعلام العدو أن “الصواريخ أصابت منشأة استراتيجية”.

     شمالاً دوّت الصفارات ايضاً في كريات شمونة والمنارة ومرغليوت وفي شمال الجولان وفي افيفيم. وبالتزامن دوّت صفارات الانذار في منطقة “تل ابيب” الكبرى.

    من جهة ثانية ، أفادت وسائل اعلام العدو بدوي صفارات الانذار في مدينة كرميئيل نتيجة إطلاق صواريخ من  لبنان.

    المصدر: موقع المنار

    بالفيديو | الصواريخ الايرانية تصيب أهدافها في الأراضي المحتلة

    "هيئة البث" الإسرائيلية: كلفة التوغل في لبنان تهزّ اقتصاد "تل أبيب"

    ضربة قاسية للاقتصاد الاسرائيلي: توقف منصتا غاز يكلف نحو 200 مليون دولار

