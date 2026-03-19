بالفيديو | الصواريخ الايرانية تضرب شمال ووسط الكيان… ووقوع أضرار كبيرة في محطة التكرير في حيفا

أعلنت وسائل إعلام العدو سقوط صواريخ في حيفا والقدس و”تل ابيب” في الرشقة الأخيرة من الجمهورية الإسلامية الايرانية. وقد أكدت هذه الوسائل إصابة الصواريخ الايرانية محطة التكرير في حيفا ووقوع أضرار كبيرة.

سبق ذلك إعلان العدو “انقطاع في التيار الكهربائي على ما يبدو نتيجة الرشقة الأخيرة في حيفا”، مشيرة إلى “إصابة 3 مواقع حساسة في منطقة حيفا بالصواريخ الإيرانية”.

وفي تفاصيل استهداف حيفا ومحيطها، فقد ذكرت وسائل إعلام العدو أن “الصواريخ أصابت منشأة استراتيجية”.

شمالاً دوّت الصفارات ايضاً في كريات شمونة والمنارة ومرغليوت وفي شمال الجولان وفي افيفيم. وبالتزامن دوّت صفارات الانذار في منطقة “تل ابيب” الكبرى.

من جهة ثانية ، أفادت وسائل اعلام العدو بدوي صفارات الانذار في مدينة كرميئيل نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان.

