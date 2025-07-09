لبنان

الرئيس عون من قبرص: نُؤمن بالحوار العادل أساسًا لازدهار الشعوب

أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على عمق الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع لبنان وقبرص، مشددًا على أن البلدين تحوّلا معًا إلى مستقرّ لكل من يسعى إلى السلام والحرية، في مواجهة أطماع الهيمنة ومسارات الحروب.

وقال الرئيس عون، في كلمته من العاصمة نيقوسيا: “نلتقي اليوم قبل أحد عشر يومًا من الذكرى الحادية والخمسين لولادة دولة قبرص الحديثة، لكن العلاقات بين بلدينا تعود إلى قرون طويلة، إذ جمعتنا منذ نحو ألف عام الجغرافيا والتاريخ، فصرنا كأننا توأمان يفصل بيننا ويجمعنا في آنٍ هذا الأبيض المتوسط”.

وأضاف: “منذ القرون الوسطى، كنّا ممرًّا للإمبراطوريات وميدانًا لصراعات النفوذ، لكننا في المقابل تحوّلنا معًا إلى ملاذ لمن يسعى إلى السلام والحرية، وهو ما يجب أن يكون اليوم الركيزة المشتركة التي نبني عليها مستقبلنا. نريد السلام العادل القائم على الحوار وتبادل الحقوق، والحرية المسؤولة الحاضنة لكل إبداع وازدهار”.

كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية قبرص Nikos Christodoulides pic.twitter.com/1BSXWgK8da — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 9, 2025

وأكد الرئيس عون أن “ما يجمعه التاريخ والجغرافيا لا تفرّقه الأرقام والحسابات من أي نوع كانت”، مشيرًا إلى أن البلدين شكّلا، عبر التاريخ، ملجأً متبادلاً في الأزمات، وأن بينهما قضايا مشتركة تشمل ترسيم الحدود البحرية، والهجرة، والتعاون العلمي، فضلًا عن الجالية اللبنانية الكبيرة المقيمة في قبرص، والتي تمثّل “بوابة لبنان إلى الغرب، وبوابة قبرص نحو الشرق”.

وعقب المؤتمر، جال الرئيسان عون وخريستودوليدس في “الخط الأخضر” الذي يشكّل منطقة عازلة تفصل بين القسمين الجنوبي والشمالي من قبرص، ويمتد عبر العاصمة نيقوسيا، قبل أن يشاركا في مأدبة غداء عمل أقامها الرئيس القبرصي تكريمًا للرئيس اللبناني والوفد المرافق.

وفي مستهل اللقاء الرسمي، كان الرئيس عون قد وصل إلى القصر الرئاسي القبرصي حيث استُقبل بمراسم رسمية شملت عرضًا لحرس الشرف ووضع إكليل من الزهر على نصب الرئيس القبرصي الراحل مكاريوس.

وخلال المحادثات الثنائية، شدّد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على “أهمية لبنان في المنطقة ودوره الحيوي بالنسبة إلى أوروبا”، مؤكدًا “عمق العلاقات الثنائية وضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات”.

من جهته، عبّر الرئيس عون عن سعادته بزيارة قبرص، مؤكّدًا اهتمام لبنان بتعزيز التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والاستراتيجية والاقتصادية.

المصدر: الوكالة الوطنية