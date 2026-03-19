ايران أطلقت الموجة 64 من “الوعد الصادق 4″… استهداف المنطقة الوسطى والشمالية من الأراضي المحتلة والأسطول البحري الخامس للجيش الأمريكي

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في ايران فجر اليوم الخميس “انطلاق الموجة 64 من عملية “الوعد الصادق 4″، في آخر يوم خميس من السنة، هدية إلى مقام قائدي الثورة الإسلامية وجميع شهداء الدفاع المقدس ومدافعي الحرم والحرب المفروضة مع النظام الصهيوني وأمريكا، بالنداء المبارك “يا زهرا سلام الله عليها””.

وانطلقت هذه الموجة ضد أهداف في المنطقة الوسطى والشمالية من الأراضي المحتلة، بما في ذلك بن غوريون، الموقع الرئيسي لتجمعات وأنشطة القتال والدعم القتالي للنظام الصهيوني، وناقلات الوقود و… وكذلك المركز، الجبهة الوسطى في حيفا، مكان تجمع القوات ومصافي حيفا وريشون لتسيون، بواسطة أنظمة صاروخية قوية من نوع قدر، عماد، خيبرشكن و9 صواريخ خرمشهر متعددة الرؤوس الحربية.

كما تعرض الأسطول البحري الخامس للجيش الأمريكي لإصابات دقيقة بواسطة أنظمة صاروخية متوسطة المدى تعمل بالوقود السائل والصلب.

وبحسب بيان الحرس فقد “تم تنفيذ هذه العملية بشكل ناجح بالكامل”، لافتاً إلى أنه “أصبحت الحياة في الملاجئ هي حال هذه الأيام بالنسبة الصهاينة، ولا يستطيعون الخروج حتى للحظات”.

وتابع البيان “منذ بداية الموجة 63 وحتى الآن نشهد احتجازًا طويل الأمد لأكثر من 5 ملايين من سكان الأراضي المحتلة في الملاجئ”، مشيراً إلى ما كان يقوله قائد فيلق القدس الشهيد الجنرال قاسم سليماني “نحن رجال هذا الميدان من أجلكم، لن نترككم، وستصبحون بائسين”.

وختم البيان “هذا هو أصغر رد على التعديات والتطاولات من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا الإرهابية”.

المصدر: موقع المنار