الخميس   
   19 03 2026   
   29 رمضان 1447   
   بيروت 14:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس بري اعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر: مدعوون إلى التماس الوحدة والتضامن والتماسك فهي سبيل الخلاص لحفظ لبنان

      أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه “وبسبب الظروف الراهنة جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان اعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر” .

      على صعيد آخر، ولمناسبة حلول عيد الفطر والدعوات إلى إلتماس هلال العيد ، قال  الرئيس بري : “الفطر هذا العام عيداً مغمساً بدماء الأطفال والنساء والأبرياء الذين تلاحقهم آلة العدوان الإسرائيلي ، ومعمودية لا تنتهي نزوحاً لأكثر من مليون لبناني عن ديارهم وقراهم ومدنهم بغير حق” . 

      وأضاف الرئيس بري : للنازحين للصامدين ، للمُضيفين في هذه اللحظات التي نودع ويودعون فيها شهر رمضان ، شهر الصبر والإحتساب كما يودعون ونودع فيها فلذات الأكباد ويلتمس الصائمون هلال الفطر ، مدعوون إلى إلتماس الوحدة والتضامن والتماسك، فهي سبيل الخلاص لحفظ لبنان”.

      إتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلاميّة دان استهداف الاعلامي محمد شرّي: اعتداء صارخ على الرسالة الإعلامية

      اعلام العدو: تغيب رئيس الشاباك عن المجلس الوزاري المصغر في الجلستين الاخيرتين

      مراسل المنار: قوات العدو تتقدم في منطقة علما الشعب والمقاومة استهدفت تجمعا في أحراجها الجنوبية

