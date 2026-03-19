الرئيس عون تناول مع زواره التطورات

أكد وزير الثقافة غسان سلامة، ان “مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التفاوضية هي مبادرة مرنة وقابلة للتعامل معها بطريقة تأخذ بعين الاعتبار امكانية تنفيذها”، مشددا على أن “جوهر هذه المبادرة هو الدعوة لوقف اطلاق النار وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والتفاوض المباشر على كل المسارات، ونحن نعمل لكي نفسرها ونقنع الدول الخارجية بتبنيها وللضغط على إسرائيل للتجاوب معها”.



موقف الوزير سلامة جاء بعد زيارته قصر بعبدا قبل ظهر اليوم حيث استقبله الرئيس عون وعرض معه للتطورات العامة في البلاد.



واطلع الرئيس عون من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه على اوضاع الادارات والمؤسسات الرسمية والعاملين فيها في ظل الأوضاع الامنية الراهنة في مختلف المناطق اللبنانية





واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي اطلعه على واقع عمل الشركة في الظروف الصعبة الراهنة، لا سيما لجهة استمرار رحلات الشركة من مطار رفيق الحريري الدولي واليه.



ونوه الرئيس عون بالجهود التي يبذلها الحوت وادارة الشركة وجميع العاملين فيها، “لا سيما منهم الطيارين والمضيفين الجويين والتقنيين والفريق اللوجستي والذين من خلال تضحياتهم يستمر العمل في المطار لإبقاء التواصل قائما بين لبنان والخارج”.



كذلك نوه رئيس الجمهورية بعمل موظفي الطيران المدني والقوى الامنية “الساهرة على امن المطار والطرق المؤدية اليه”.