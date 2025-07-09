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غزة | وفد قطري يجري محادثات بالبيت الأبيض وسط “ضغوط أميركية” لإنهاء الحرب

تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووفد كيان العدو الإسرائيلي، لبحث تفاصيل إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن وفداً قطرياً وصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك في وقت اجتمع فيه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، في ثاني لقاء بينهما خلال أقل من 24 ساعة، والرابع منذ عودة ترامب إلى الرئاسة مطلع العام الجاري.

وأضاف الموقع الأميركي أن الوفد القطري التقى مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض لعدة ساعات قبل اجتماع نتنياهو مع الرئيس الأميركي أمس الثلاثاء.

من جانبها، نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤولين إن الوفد القطري التقى في البيت الأبيض المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لمدة 3 ساعات.

وأضافت الصحيفة أن ويتكوف أجّل سفره إلى الدوحة، وأبلغ الوسطاء أنه يبقي على خططه للمساعدة في إتمام الصفقة.

من جانبه، أعرب مبعوث البيت الأبيض ويتكوف عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وقال المبعوث الأميركي إن “القضايا الخلافية بين إسرائيل وحركة حماس تم تقليصها من 4 إلى واحدة، وإن ذلك من شأنه أن يقود إلى سلام دائم في غزة وحل النزاع بصورة حقيقية”.

هذا ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن ترامب مارس ضغوطا قوية على نتنياهو خلال لقائهما من أجل إنهاء الحرب على غزة، حسب زعم المصادر.

من جانبه، أشار “موقع أكسيوس” إلى أن الاجتماع الثاني بين ترامب ونتنياهو استمر 90 دقيقة، وشارك فيه جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي.

وفي وقت لاحق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ركز على الجهود المبذولة لتحرير “الرهائن” المحتجزين في غزة.

وأضاف أنه “عازم على تحقيق أهداف منها القضاء على القدرات العسكرية والإدارية لحماس”. كما أشار إلى أنه بحث مع ترامب “آثار وإمكانات ما سماه النصر العظيم الذي تم تحقيقه على إيران”، حسب زعمه.

وقال ترامب، في تصريحات خلال ترؤسه الاجتماع السادس لوزراء إدارته، إن “محادثاته مع نتنياهو ستركز بشكل شبه كامل على ملف غزة”، مجدداً تأكيده على رغبته في التوصل إلى حل.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن “ما يجري الحديث عنه هو ورقة إطار عامة، وأن المحادثات المفصلة لم تبدأ بعد”. وأوضح أنه ليست هناك جداول زمنية للمفاوضات لكنها مستمرة حتى الوصول إلى نتائج إيجابية.

وينص الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما على إطلاق سراح تدريجي للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من أجزاء من القطاع ومناقشات لإنهاء الحرب تماما.

ويعارض بعض شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي إنهاء القتال. لكن مع تزايد قلق الإسرائيليين من الحرب المستمرة منذ 21 شهرا، من المتوقع أن تدعم حكومته وقف إطلاق النار.

ويُعتقد أن نحو 20 من المحتجزين المتبقين في غزة (عددهم 50) لا يزالون على قيد الحياة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن الخلاف الأساسي المتبقّي في مفاوضات وقف إطلاق النار يتمحور حول مسألة انتشار قوات الاحتلال خلال فترة الهدنة في قطاع غزة، وذكرت أن هذه المسألة ترتبط كذلك بمواقع عمل “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تعمل وفقا للآلية الأميركية الإسرائيلية وترفضها المقاومة، مشيرة إلى أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى تفاهم نهائي بهذا الشأن.

وبدعم أميركي مطلق، يرتكب العدو منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 194 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

ومنذ بداية الحرب، قُتل 883 عسكريا صهيونياً وأصيب 6060، معظمهم في غزة، وفق معطيات الجيش الذي أعلن خلال الأسابيع الأخيرة مقتل وإصابة عديد من عسكرييه في غزة.

المصدر: مواقع إخبارية