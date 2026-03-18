“القومي” يعزي باستشهاد الاعلامي القدير محمد شري: جرائم العدو تجسّد أقصى درجات التوحّش وتستبيح القوانين والمواثيق الدولية

بيان صادر عن عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي:

إن عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي، تدين بشدة الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقّ المدنيين العزّل، وواحدة من جرائمه طالت مدير البرامج السياسية في قناة المنار، الإعلامي القدير محمد شري، مع زوجته، في انتهاكٍ صارخ لكل القيم والأعراف.

إنّ جرائم العدو تجسّد أقصى درجات التوحّش، ولم تعد مجرّد خرقٍ للقوانين والمواثيق الدولية، بل هو استباحة كاملة لها، ولكل الاتفاقيات التي تكفل حماية المدنيين والإعلاميين في أوقات الحروب.

لقد عرفنا الإعلامي القدير الحاج محمد شري نموذجاً للإعلامي الواعي، المثقّف، والرصين، الذي تميّز بهدوئه واتزانه وعمق طرحه، وكان من المؤمنين بخيار مقاومة الاحتلال، والمدافعين عن قضايا الحق والكرامة.

نتقدّم من مجلس إدارة قناة المنار، رئيساً وأعضاءً، ومن جميع العاملين فيها، بأحرّ التعازي والمواساة باستشهاد الإعلامي محمد شري وزوجته، في هذا العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف فجر اليوم منازل المدنيين في بيروت ومناطق أخرى.

المصدر: بيان