“القومي” عزى بالشهيد الطبطبائي: كل قضية عادلة تُبذل لأجلها الدماء لا بد أن تنتصر



دان الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، “الجريمة الإرهابية التي ارتكبها العدو الصهيوني، باستهداف منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أدّت إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي، وعدد من الموطنين وعشرات الجرحى المدنيين”.

ورأى أن “هذا العدوان الغادر يؤكد مجدداً أن كيان الاغتصاب الصهيوني قائم في جوهره على القتل والاحتلال والتدمير وتحكمه طبيعة إرهابية وعنصرية، ولذلك لا يتوانى عن سفك دماء شعبنا وانتهاك سيادة بلادنا وترويع المدنيين”، لافتا الى ان “تصاعد وتيرة العدوان الصهيوني رغم وقف اطلاق النار الذي ضمنته قوى دولية، يضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولية وطنية، تملي عليها القيام بالخطوات والاجراءات اللازمة وعلى الصعد كافة لكبح العدوان، من خلال العمل على وحدة الموقف الداخلي بمواجهة الاحتلال ووأد الخطابات الفتنوية التي تسعى الى تكريس الانقسام وتبرير العدوان”.

وتوجه الحزب بأحرّ التعازي إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وإلى قيادة المقاومة وعائلات الشهداء، باستشهاد الطبطبائي وسائر الشهداء، وتمنى الشفاء للجرحى. مؤكدا أن “كل قضية عادلة تُبذل لأجلها الدماء والتضحيات لا بد أن تنتصر، وأن نصرنا آتٍ، مهما طال ليل التآمر والعدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام