المقاومة الإسلامية تطلق موجة عمليات «خيبر 1» ضد الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الإسلامية عن بدء تنفيذ موجة عملياتية تحت اسم «خيبر 1» ضد مواقع العدو الإسرائيلي، عند الساعة 20:30 من مساء اليوم، في إطار استمرار مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وبالتزامن مع اعلان المقاومة عن العمليات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه مدن حيفا والخضيرة والفعولة وصفد، تزامنًا مع هجوم واسع للطائرات المسيرة فوق منطقة الحليل الأعلى.

ووفق تقديرات الجيش الإسرائيلي التي نشرتها وسائل اعلام العدو، فإن الرشقات الصاروخية القادمة من لبنان ستستمر حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، فيما أفادت الشرطة بسقوط صواريخ في عدة مناطق استنادًا إلى اتصالات الواردة إليها.

كما تم تسجيل رشقات صاروخية جديدة نحو مدينتي كريات شمونة وكرميئيل، مع سماع أصوات انفجارات عنيفة في شمال الأراضي المحتلة، وسقوط صاروخ في مدينة كرميئيل وإصابة مبنى عام فيها.

كما اخترقت خمس طائرات مسيرة أجواء الشمال، مع تسلل طائرات أخرى فوق مناطق واسعة من الجليل الغربي، بما في ذلك يعرا وعرب العرامشة وأدميت وحانيتا، كما تم تسجيل إطلاق صواريخ نحو المطلة وتسرب مسيرات قوق دوفيف.

في الوقت نفسه، دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وحيفا وجنوب حيفا، بما يشمل مناطق منشيه والكرمل والخضيرة، كما شملت الإنذارات بعض مناطق الضفة الغربية.

المصدر: الاعلام الحربي