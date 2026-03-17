    لبنان

    استشهاد 3 عسكريين وإصابة 5 بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

      استهدفت غارات إسرائيلية معادية الجيش بتاريخ ١٧ /٣ /٢٠٢٦، ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين وإصابة ٥ آخرين في مناطق زبدين وقعقعية الجسر والدوير – النبطية، بحسب بيان لقيادة الجيش.

      وقال الجيش في بيانه إن الغارة تزامنت مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تسببت بوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، وخلّفت دمارًا واسعًا في الممتلكات والبنية التحتية.

      ودانت قيادة الجيش بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال العسكريين والمدنيين، وقال إنّ استمرارها بوتيرة متزايدة يكشف نوايا الاحتلال الإسرائيلي التدميرية حيال وطننا، ويمثّل خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان وأمن مواطنيه والقرارات الدولية ذات الصلة، كما ينعكس سلبًا على الاستقرار في المنطقة.

      في هذا السياق، شددت قيادة الجيش على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، بخاصة القرار ١٧٠١، والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية.

      المصدر: موقع الجيش اللبناني

