الرئيس عون اليوم تابع تطورات الوضع الامني في البلاد

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم تطورات الوضع الامني في البلاد في ظل التصعيد الاسرائيلي واستمرار الاعتداءات على مناطق لبنانية عدة. وكثف اتصالاته الديبلوماسية لمعالجة المستجدات.

سفير فرنسا

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون سفير فرنسا هيرفيه ماغرو واجرى معه جولة افق، تناولت تطورات الوضع في لبنان والمنطقة والجهود الفرنسية للوصول الى حلول توقف التصعيد المستمر.

السفير البابوي

كذلك، عرض الرئيس عون للتطورات مع السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا الذي اطلعه على نتائج زيارته لعدد من البلدات والقرى الجنوبية، لا سيما تلك التي صمد أهلها فيها رغم تدهور الوضع الامني.

واكد السفير البابوي “متابعة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر للوضع في لبنان وصلواته الدائمة من اجل انهاء معاناة اللبنانيين ووقف القتال”، كما اكد له “متابعة الكرسي الرسولي لاوضاع النازحين ومساعدتهم”.

وشكر الرئيس عون البابا على “مواقفه الداعمة للبنان وشعبه”، مؤكدا “العمل الدؤوب من اجل انهاء المحنة التي يعيشها لبنان حاليا”، لافتا إلى ان المبادرة التفاوضية التي اطلقها، “هدفت إلى وقف التصعيد والأعمال العدائية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بأيدي القوات المسلحة اللبنانية”.

سفيرة فنلندا

ديبلوماسيا ايضا، استقبل الرئيس عون سفيرة فنلندا Anne Meskanen واطلعها على الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة وأسباب مبادرته التفاوضية.

واكدت السفيرة الفنلندية للرئيس عون دعم بلادها للبنان في هذه الظروف الصعبة، ومساهمتها في المساعدات التي تقدم للنازحين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية.

وفد علما الشعب

والوضع في الجنوب، لا سيما في القرى الحدودية، كان محور بحث بين رئيس الجمهورية ووفد من بلدة علما الشعب.

واكد الرئيس عون للوفد تضامنه مع اهالي علما الشعب في الظروف الصعبة التي يمرون بها مع سائر ابناء الجنوب، مؤيدا رغبتهم بالعودة الى بلدتهم وصمودهم فيها، واعدا بالسعي “الى تحقيق هذه الرغبة شرط ضمان سلامتهم وعدم التعرض لمنازلهم وممتلكاتهم”.