الثلاثاء   
   17 03 2026   
   27 رمضان 1447   
   بيروت 14:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الوزير حيدر يصدر تعميما لتسهيل امور المواطنين في انجاز معاملاتهم

      اصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم تعميماً جاء فيه: “بناء للظروف الاستثنائیة الراھنة التي یمر بھا لبنان، وحرصـا على تسـھیل شـؤون  أصـحاب العلاقة وضـمان اسـتمرار إنجاز معاملاتھم، وتفادیا لأي ضرر قد ينجم عن تعذر الوصول الى الدائرة المختصــة ً بسبب الظروف الحالیة.

      اولاً: تعلم وزارة العمـل رعـایـا الجمھوریـة العربیـة الســــوریـة في لبنـان،انه  یتوجب علیھم، بصـورة اسـتثنائیة ومؤقتة، تقدیم طلبات إجازة العمل، أول مرة وتجدیدھا لجمیع الفئات ما عدا أصــحاب العمل، لدى فروع شركة لیبان بوست حصرا

      ثانياً: تقدم، حصراً طلبات اجازات العمل العائدة لأصــحاب العمل من التـابعیـة الســــوریـة، في المركز المؤقـت لوزارة العمـل في مبنى المؤسـسـة الوطنیة للاسـتخدام الكائنة في منطقة المتحف، الطابق الثالث.

      ثـالثـاً: كمـا تـذكر وزارة العمـل، المواطنین الكرام، الـذین یتعـذر علیھم الوصــول الى مراكز وزارة العمل في الجنوب والنبطیة وبیروت وجبـل لبنـان وبعلبـك، ان بـإمكـانھم تقـدیم طلبـاتھم في الـدوائر التـابعـة للوزارة في جونیة وطرابلس وزحلة، أو لدى مكاتب شـركة لیبان بوست.

      رابعاً: یعمل بھذا التدبیر اعتبارا من تاریخھ”.

