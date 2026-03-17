العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية : الموجة السابعة والخمسون من عملية “الوعد الصادق 4”

أُطلقت الموجة السابعة والخمسون من عملية “الوعد الصادق 4” تحت الشعار المبارك “يا سيد الساجدين عليه السلام”، إهداءً إلى أصغر شهداء حرب رمضان، الطفل مجتبى ذو الثلاثة أيام، الذي استشهد اليوم بين ذراعي والدته مع أفراد عائلته.

واستهدفت العملية أهدافًا في قلب الأراضي المحتلة، شملت البنى التحتية لمنظومات الاتصالات والقيادة والسيطرة والدفاع الصاروخي، باستخدام أنظمة صاروخية دقيقة وموجّهة من طراز: خيبر شكن، عماد، وقدر.

كما استُهدفت قاعدة العديد التي تتمركز فيها القوات الأميركية، بواسطة صواريخ دقيقة متوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل من طراز: ذو الفقار وقيام، إضافة إلى طائرات مسيّرة ذكية وانتحارية.

وأُنجزت العملية ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، ووفق البيان تمت بنجاح بعناية إلهية.