    لبنان

    شهيد في غارة من مسيرة اسرائيلية في منطقة الشرحبيل – بقسطا شمال شرق مدينة صيدا

      افاد مراسل المنار ان قرابة الرابعة والربع من فجر اليوم، إستهدفت شقة في مبنى سكني في منطقة الشرحبيل بن حسنة – بقسطا شمال شرق مدينة صيدا بغارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية حيث إندلعت النيران في الشقة المستهدفة، وهرعت سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى المكان.

      ولفت مراسلنا الى ان المعلومات الأولية أشارت إلى استشهاد شخص حيث قامت فرق الإنقاذ بنقل جثمانه من الشقة، كما قامت فرق الإنقاذ بإسعاف ثلاثة أطفال في المبنى أصيبوا بحالة هلع وضيق تنفس جراء عصف الغارة.

      وعلم ان الشهيد هو فلسطيني يدعى وسام طه من مخيم عين الحلوة وسكان الشرحبيل.

      المصدر: موقع المنار

