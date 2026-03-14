بالفيديو | الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة الـ 51 باستهداف قاعدة الخرج الأمريكية

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي تنفيذ الموجة الحادية والخمسين من عمليات “الوعد الصادق 4” بنداء “يا علي بن موسى الرضا عليه السلام”، وبالاستعانة بالله تعالى وبدعاء الشعب الإيراني، وذلك عبر إطلاقٍ صاروخي مركّب من صواريخ تعمل بالوقود السائل والصلب استهدفت قوات الجيش الأميركي في قاعدة الخرج، باعتبارها منطلقًا للاعتداءات على إيران.

وأوضحت العلاقات العامة للحرس الثوري أن هذه القاعدة تُعدّ مركزًا لتجهيز مقاتلات F-35 وF-16 التابعة للجيش الأميركي، كما تضم مواقع لتخزين طائرات التزوّد بالوقود، وتُعدّ القاعدة الرئيسية لطائرات الإنذار المبكر الأميركية أواكس.

وأشارت إلى أن هذه الموجة من العملية أُهديت إلى روح اللواء في الحرس الثوري الشهيد أبو القاسم بابائيان وزوجته الشهيدة.

