الهيئة الصحية الإسلامية: آلات الدمار لن تثنينا عن أداء واجبنا

اعلنت الهيئة الصحية الإسلامية انه في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تحظر استهداف المرافق الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وفي تجاهل لكل المواثيق، شن العدو الإسرائيلي يوم أمس الجمعة اعتداءً سافراً على مركز الرعاية الصحية الأولية التابع للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة برج قلاويه، مستهدفاً بنيته التحتية ورسالته النبيلة، ما أسفر عن سقوط شهداء من العاملين الصحيين، أطباء وممرضين ومسعفين .

وقال إن هذا العدوان ليس مجرد استهداف لمبنى، بل هو محاولة بائسة لتعطيل شريان حياة طالما نبض بالخير لأبناء هذا الوطن.

واضاف ان مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة الصحية الاسلامية – ومنها مركز برج قلاويه- هي من ضمن شبكة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة اللبنانية وتعمل بالتعاون معها ومع الجمعيات الصحية المثيلة بهدف خدمة الإنسان أينما كان.

واكد ان الاستهدافات الغاشمة والمتكررة لسيارات الاسعاف ومراكز الرعاية الصحية الأولية يقوّض الجهود المبذولة لحماية المدنيين في أوقات النزاعات.

وإذ اكدت الهيئة الصحية الاسلامية أن المرافق الطبية يجب أن تبقى محمية؛ دعت الهيئة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التحرّك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات والانتهاكات.

و قالت ان هذه الاستهدافات لن تكسر ارادة العاملين والممرضين والأطباء والمسعفين، بل ستزيدنا اصراراً وايماناً بأداء واجبنا الإنساني في خدمة أهلنا ومجتمعنا اللبناني وإن دماء زملائنا الشهداء هي المنارة التي تضيء لنا درب الصمود والتمسك برسالتنا الإنسانية.

أمام هذا العدوان، اعلنت الهيئة بوضوح أن آلات الدمار لن تثنينا عن أداء واجبنا ونعاهد أهلنا الصامدين الصابرين في كل شبر من أرض الوطن، أننا مستمرون في تقديم خدماتنا، وسنعيد بناء ما تهدم بعزيمة أقوى، لنبقى الحصن الحصين لصحتكم وسلامتكم.