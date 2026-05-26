الثلاثاء   
   26 05 2026   
   9 ذو الحجة 1447   
   بيروت 12:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    العدو الصهيوني يصعّد غاراته في الجنوب اللبناني

      كثف العدو الصهيوني اعتداءاته على القرى والمباني السكنية لا سيما في قضاء النبطية.

      وأغار الطيران الحربي مستهدفاً فجراً مستهدفاً بلدات شحور، ارزون، وصريفا، برج قلاويه.

      ومنذ الفجر تعرضت قرى الريحان ، الدوير ، ميفدون ، الشرقية في قضاء النبطية لسلسلة من الغارات الحربية المعادية ..

      وتتعرض بلدة يحمر الشقيف منذ صباح اليوم لسلسلة من الغارات الحربية المعادية ..

      الطيران الحربي المعادي اغار صباح اليوم مستهدفا كفرا، صريفا، مجدل سلم.

      وقبل الظهر اغار الطيران الحربي المعادي مستهدفا برعشيت وحاريص والريحان في جنوب لبنان ..

      الطيران المسير المعادي استهدف بلدات دير الزهراني الدوير النبطية الفوقا ودير قانون رأس العين.

      مواضيع ذات صلة

      العدو الصهيوني نفذ العديد من الاعتداءات جنوب لبنان

      العدو الصهيوني نفذ العديد من الاعتداءات جنوب لبنان

      العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على الجنوب والبقاع الغربي

      العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على الجنوب والبقاع الغربي

      اعتداءات صهيونية على العديد من البلدات الجنوبية

      اعتداءات صهيونية على العديد من البلدات الجنوبية