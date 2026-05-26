العدو الصهيوني يصعّد غاراته في الجنوب اللبناني

كثف العدو الصهيوني اعتداءاته على القرى والمباني السكنية لا سيما في قضاء النبطية.

وأغار الطيران الحربي مستهدفاً فجراً مستهدفاً بلدات شحور، ارزون، وصريفا، برج قلاويه.

ومنذ الفجر تعرضت قرى الريحان ، الدوير ، ميفدون ، الشرقية في قضاء النبطية لسلسلة من الغارات الحربية المعادية ..

وتتعرض بلدة يحمر الشقيف منذ صباح اليوم لسلسلة من الغارات الحربية المعادية ..

الطيران الحربي المعادي اغار صباح اليوم مستهدفا كفرا، صريفا، مجدل سلم.

وقبل الظهر اغار الطيران الحربي المعادي مستهدفا برعشيت وحاريص والريحان في جنوب لبنان ..

الطيران المسير المعادي استهدف بلدات دير الزهراني الدوير النبطية الفوقا ودير قانون رأس العين.